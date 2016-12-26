Antalya'da FETÖ’nün finans kaynağına operasyon

NATO'ya bağlı Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nin yıllık dergisi yayınladığı bir makalede Batılı ülkelerin PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi net bir biçimde bildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Makalede, PYD'nin tamamen PKK'ya bağlı bir terör örgütü olduğu verilerle açıklanıyor