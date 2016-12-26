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Antalya'da FETÖ’nün finans kaynağına operasyon

Antalya’da Fetullahçı Törer Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında iş adamları, doktor, öğretmen gibi mesleklerden oluşan 3’ü kadın 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da FETÖ’nün finans kaynağına operasyon
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FETÖ PYD operasyonları kapsamında, örgüte mali finans kaynak sağladığı öne sürülen, 3’ü kadın 32 kişi Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Birçoğu iş adamı olan ve içlerinde doktor mühendis öğretmen gibi meslek gruplarından oluşan şüpheliler, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ lideri Fetullah Gülen’e ait video ve ses kayıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

 
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Etiketler; #Antalya #Fetullahçı Törer Örgüt #paralel devlet yapılanması
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