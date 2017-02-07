Antalya'da FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.