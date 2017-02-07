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Antalya'da FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı

Antalya'da FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı

07 Şubat 2017 Salı 13:09
Antalya'da FETÖ soruşturması: 7 tutuklama
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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Son Güncelleme: 07.02.2017 13:17
Anahtar Kelimeler:
KazaFetöAntalya
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