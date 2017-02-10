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Antalya'da FETÖ'den toplam 1397 kişi tutuklandı

Antalya'da FETÖ PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 779 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1397 kişi ise tutuklandı

Antalya'da FETÖ'den toplam 1397 kişi tutuklandı

Antalya'da FETÖ PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 779 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1397 kişi ise tutuklandı

10 Şubat 2017 Cuma 16:22
Antalya'da FETÖ'den toplam 1397 kişi tutuklandı
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ANTALYA Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 15 kişinin gözaltında, 1397 kişinin tutuklandığı, 446 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"1149'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 1742 kişi serbest bırakıldı. 474 kamu görevlisi açığa alınırken, 1783 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 19 kişi emekliliğe sevk edilirken, 295 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 779, idari işlem sayısı ise 2 bin 571'dir."
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöTBMM
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