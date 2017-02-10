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Antalya'da FETÖ'den bin 397 kişi tutuklandı

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 397 kişi tutuklanırken, 446 kişinin ise firar durumda olduğu bildirildi

Antalya'da FETÖ'den bin 397 kişi tutuklandı

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 397 kişi tutuklanırken, 446 kişinin ise firar durumda olduğu bildirildi

10 Şubat 2017 Cuma 16:32
Antalya'da FETÖ'den bin 397 kişi tutuklandı
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SORUŞTURMALAR kapsamında 3 bin 779 kişi hakkında adli, 2 bin 571 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, bin 783 kişinin ise meslekten ihraç edildiği açıklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 397 kişinin tutuklandığı, 15 şüphelinin gözaltında olduğu, 446 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.

3 bin 779 kişi hakkında adli işlem
Bin 149'u adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 752 kişinin serbest bırakıldığının bildirildiği açıklamada, "Ayrıca 474 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 783 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 19 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 285 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 779, idari işlem sayısı ise 2 bin 571" denildi.
Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 190 emniyet mensubu tutuklandı, 464 emniyet personeli hakkında idari işlem başlatılırken, 17 emniyet mensubu firar etti. 28 asker tutuklanırken, 2 asker firar etti, 98 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 126 olarak açıklanırken, gözaltına bulunan 3, firar eden akademisyen sayısının 33 olduğu, 355 akademisyen hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 866 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 703 kişinin ise ihraç/iş akdi fesih edildi, 62 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Belediyelerden ise 14 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 48 kişinin ise ihraç/iş akdi fesih edildi, 156 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Cumhuriyet BaşsavcılığıAntalyaFetöPdy
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