Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Güneş Gürler’in (44) kullandığı 07 YN 445 plakalı otomobil, dün gece Serik Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında Serkan Can’ın kullandığı 61 S 1537 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Güneş Gürler kazada olay yerinde yaşamını yitirdi. Serik Belediye Meclis Üyesi Ömer Gürler’in akrabası olan Güneş Gürler’in cenazesi Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan ilk otopsinin ardından Antalya Adli Tıp kurumuna sevk edildi.

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