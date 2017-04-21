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Antalya'da feci kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşının minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Murat Altay, aracın krikodan düşmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Antalya'da feci kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşının minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Murat Altay, aracın krikodan düşmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

21 Nisan 2017 Cuma 22:59
Antalya'da feci kaza
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ALANYA'DAN Antalya yönüne seyreden Serkan Sevinç yönetimindeki 26 PZ 921 plakalı minibüs, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi, Kayaburnu mevkiine geldiğinde sağ arka lastiği patladı. Lastiği değiştiremeyen Serkan Sevinç, Antalya'da oturan arkadaşı Murat Altay'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Murat Altay, aracın altına krikoyu yerleştirip kaldırdı. Lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada krikodan kayan minibüsün altında kalan Altay, feci şekilde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra Murat Altay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İnceleme başlatan polis, Serkan Sevinç'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikFeci KazaKriko
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