Antalya'da feci kaza! Araçtan fırladı

KAZA, Akseki’ye bağlı Kumluboğaz Mevkii'nde meydana geldi. Seydişehir’den Manavgat yönüne giden Kübilay Özden. yönetimindeki 35 AJ 1625 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, hızla bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada araçtan fırlayan sürücü Kübilay Özden öldü. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan inceleme ardından Kübilay Özden’in cesedi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan Antalya-Konya karayolu aracın kaldırılmasının ardından açıldı.
25 Mart 2017 Cumartesi 09:08