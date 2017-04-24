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Antalya'da evine giren hırsızı öldürdü

Antalya'da evine giren hırsızı vurarak ölümüne neden olan sanık, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da evine giren hırsızı öldürdü

Antalya'da evine giren hırsızı vurarak ölümüne neden olan sanık, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:05
Antalya'da evine giren hırsızı öldürdü
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ANTALYA’da evine hırsızlık için giren 30 yaşındaki Ramazan Kisse’nin arkasından ateş ederek ölümüne neden olan 31 yaşındaki Fesih Öncü, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Muratpaşa ilçesindeki bir binanın  2’nci katında ailesiyle oturan Fesih Öncü, geçen yıl 11 Eylül gecesi uyuduğu balkondaki kovanın devrilmesiyle uyandı. Fesih Öncü, karşısında tanımadığı birini görünce "Hırsız var" diye bağırdı. Hırsızın balkondan atlayıp kaçması üzerine Fesih Öncü yastığının altındaki tabancayla peşinden ateş etti. Yaralanan hırsız, birkaç yüz metre sonra yığılıp kaldı. İhbar üzerine gelen ekipler, sırtından vurulan kişinin, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ramazan Kisse olduğunu tespit etti. Hastanede ölen Ramazan Kisse’nin üzerindeki telefonun ise Fesih Öncü’nün evinden çalındığı anlaşıldı.
Olaydan sonra tutuklanan Fesih Öncü hakkında, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra suç vasfının değişme ihtimali üzerine ikinci duruşmada tahliye edilen Fesih Öncü, karar duruşmasında avukatı İbrahim Kavun ile birlikte hazır bulundu. O gece yaşananları anlatan Fesih Öncü,şöyle dedi:
EŞİM VE ÇOCUĞUM İÇİN KORKTUM
Olay günü bir arkadaşım eşiyle birlikte bize misafirliğe gelmişti. Kendisini yolcu ettikten sonra balkonda uyumaya başladım. Eşimle çocuklarım ise odada yatıyordu. Sabaha karşı balkondaki kovanın devrilmesi üzerine uyandım. Başımı kaldırınca karşımda simsiyah bir adam gördüm. ’Kimsin’ dedim. Ses çıkarmadı. ’Silahım var dur’ dedim. Bir an çocuklarımın ve eşimin durumundan endişe ettim. Başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşündüm. Karşımdaki kişi ses vermeyince bağırdım. Uyuyan eşim ve çocuklarım ses vermeyince korkuya kapıldım. Karşımdaki kişiyse ikinci kattan bir anda atladı. Ben de tabancayla bu kişinin arkasından hedef gözetmeden bir el ateş ettim. Adam uçup gitti. Vurulacağı hiç aklıma gelmezdi."
DURDURMAK İSTEDİM
Bu kişinin kendisi uyanmadan önce pantolonundaki parasıyla cep telefonunu ve olayda kullandığı tabancaya ait mermileri de almış olduğunu anlatan Fesih Öncü, "Hastaneye gidince tespit için maktulü gösterdiler. Kendisini teşhis edemedim. Benim kendisini vurma gibi niyetim yoktu. Sadece kendisini durdurmak istedim. Uyuyan çocuklarımdan ve eşimden ses gelmeyince, onlara zarar verdiğini düşündüm" dedi. Sanığın avukatı İbrahim Kavun da müvekkilinin meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek beraatını talep etti.
Mahkeme, sanığı bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapse, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 500 lira adli para cezasına mahkum etti.

 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFesih ÖncüRamazan Kısse
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