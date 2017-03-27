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Antalya'da 'evet' kavgası karakolluk oldu

Antalya'da referandum için 'evet' standı açan iki kadın ile broşür verilmek istenen başka iki kadın arasında tartışma yaşandı. Alanyalı Bakan Çavuşoğlu ise sert tepki gösterdi

Antalya'da 'evet' kavgası karakolluk oldu

Antalya'da referandum için 'evet' standı açan iki kadın ile broşür verilmek istenen başka iki kadın arasında tartışma yaşandı. Alanyalı Bakan Çavuşoğlu ise sert tepki gösterdi

27 Mart 2017 Pazartesi 00:16
Antalya'da 'evet' kavgası karakolluk oldu
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İDDİAYA göre, broşür verilen kadınlardan biri broşür istemediğini söyleyip yırtarak stanttaki görevli iki kadının üzerine fırlattı. Kavgaya dönen tartışma polisin devreye girmesiyle son buldu. O sırada Antalya'da bulunan ve toplantıda haberi alan Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, stant açan AK Parti Gençlik Kolları’na mensup başörtülü kızlar olduğunu, bir grup tarafından saldırı yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "İşte hayırcı bir grup gelip, orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmış. Bu insanlık mı? Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara insan denilmez" diyerek tepki gösterdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Semtinde bulunan tarihi Saat Kulesi yanında meydana geldi. İddialara göre, burada 'evet' standı açan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile yoldan geçen Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer’e üzerinde ’evet’ yazılı broşür uzattı. Yine iddiaya göre, Rahşan Karasu broşürü yırtıp AK Partililerin üzerine fırlatıp, başörtülerini çekti ve hakaret ederek darp etti. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kısa süre sonra polisin olay yerine gelmesiyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu. AK Parti'li Yasemin Kenan ve Nurcan Şekercioğlu, başörtülerini çıkartmaya çalıştıklarını iddia ettikleri anne-kızdan şikayetçi oldu. Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer de onlardan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan taraflar daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Tarafların ifadesi devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu: "Bu affedersiniz hayvanlık, bunlara insan denilmez"

Olayın olduğu sırada Antalya Ticaret Borsası’nda Sivil Düşünce Platformu'nun düzenlediği bir programda anayasa değişikliği paketi konusunda bilgiler veren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayı duyduktan sonra sert tepki verdi. Çavuşoğlu, "Şimdi il başkanımız haber veriyor. Işıklar Caddesi’nde bizim gençlik kollarının standı var. İşte hayırcı bir grup gelip, orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmış. Bu insanlık mı? Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara insan denilmez. Hayır diyorsan git sende başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 27.03.2017 00:26
Anahtar Kelimeler:
ReferandumAntalyaKavgası Karakolluk
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