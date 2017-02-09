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Antalya'da çıplak fotoğrafla şantaja ceza yağdı

Antalya'da kiraladıkları eve mobilya yaptıracaklarını söyleyerek ölçüm için çağırdıkları mobilyacı 34 yaşındaki Emre K.'yı tartaklayıp çıplak fotoğraflarını çekerek 200 bin lira istemekle suçlanan 6 sanığa ceza yağdı

Antalya'da çıplak fotoğrafla şantaja ceza yağdı

Antalya'da kiraladıkları eve mobilya yaptıracaklarını söyleyerek ölçüm için çağırdıkları mobilyacı 34 yaşındaki Emre K.'yı tartaklayıp çıplak fotoğraflarını çekerek 200 bin lira istemekle suçlanan 6 sanığa ceza yağdı

09 Şubat 2017 Perşembe 12:04
Antalya'da çıplak fotoğrafla şantaja ceza yağdı
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ANTALYA'DA kendi adını taşıyan mobilya mağazasının sahibi Emre K., geçen yıl mart ayında mobilya yaptıracağını söyleyen bir kişinin adresini verdiği Hurma Mahallesi'ndeki daireye gittiğinde, ikisi kar maskeli üç kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Elinde tabanca ve bıçak olan kar maskeli iki kişiyle kendisini eve götüren kişinin koli bandıyla bağlayıp şiddet uyguladığını, sonra da "Bize 1 milyon lira getirmezsen sana ve ailene zarar veririz" dediğini öne süren Emre K., bu kişilerin çıplak fotoğraflarını çektiğini de söyledi.  Bu kadar parası olmadığını söyleyince 100 bini peşin 100 bin lirası çek olmak üzere 200 bin liraya ikna ettiğini anlatan Emre K., kendisinden parayı Dokuma semtindeki bir alışveriş merkezine getirmesinin istendiğini söyledi. Emre K.'nın şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, para teslimatının yapılacağı alışveriş merkezinde önlem aldı. Ancak parayı almak için gelen olmadı. Bunun üzerine telefon görüşmesi kayıtları ve olayın meydana geldiği daireyi kiralayanların kimliklerinden yola çıkan polis, 6 şüpheliye ulaştı.

3'Ü TUTUKLANDI

Emre K.'nın emniyette şüphelileri teşhis etmesi üzerine 32 yaşındaki Erhan B. ile 45 yaşındaki Mehmet Emin T. ve 55 yaşındaki Suat A. tutuklandı. Bu kişilere yardımcı olduğu öne sürülen 24 yaşındaki Talip Y., 39 yaşındaki Taylan S. ve 24 yaşındaki Velat A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 sanık hakkında yağma, hürriyeti tahdit, cinsel saldırı ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 32.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMA İÇİN 'SENARYO' DEDİLER

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Emre K., sanıkları Ereğli'den hemşehrisi Taylan S.'nin azmettirmiş olabileceğini ileri sürdü. Emre K., "Bu olay nedeniyle zor günler geçirdim. Sanıkların hepsinden de şikayetçiyim" dedi. Sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Erhan B., kendilerine iftira atıldığını, iddiaların tamamen ölçüm için eve gelen Emre K.'nın uydurduğu bir senaryo olduğunu ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

HÜKÜMLE BİRLİKTE 1 SANIK DAHA TUTUKLANDI

Yargılama sonucu mahkeme, tutuklu sanıklar Erhan B., Mehmet Emin T. ile Suat A.'yı yağma teşebbüsü, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 11 yıl 9 ay 20'şer gün hapse mahkum etti. Mahkeme, tutuksuz sanık Taylan S.'yi yağmaya teşebbüs suçundan 3 yıl 4 ay hapse, Velat A.'yı ise 6 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Talip Y.'ye ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağmaya teşebbüs suçundan toplam 10 yıl 10 ay hapis verdi. Talip Y., hükümle birlikte tutuklandı. Sanıklar ve yakınları kararı temyiz edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaçıplak FotoğrafşantajDokuma
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