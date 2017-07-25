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Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!

Antalya’da iddiaya göre bir işletmede alkol içmek isteyen şahıslar ile market sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!

Antalya’da iddiaya göre bir işletmede alkol içmek isteyen şahıslar ile market sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

25 Temmuz 2017 Salı 11:41
Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 18.40 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir market ve fast food işletmesinde çıktı. Hasan Hüseyin Ş. ve çocukları Ali ile Ahmet’in sahibi olduğu işletmeye öğle saatlerinde Abdullah ve Metin K. kardeşler geldi. İddiaya göre, marketten alışveriş yapıp restoran bölümünde içmek isteyen Abdullah ve Metin K. kardeşlere market sahipleri mekanlarının alkolsüz olduğunu söyleyerek, içki içmemelerini istedi. Yaşanan tartışma büyürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Market sahiplerinin şikayetçi olmaması nedeniyle Abdullah ve Metin K. kardeşler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olaya sinirlenen Abdullah ve Metin K., akşam saatlerinde yine aynı işletmeye gelerek alkol içmek istedi. İki grup arasındaki tekrar kavga çıktı. Ali Ş., Abdullah ve Metin K.’nın üzerine 2 el pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan kardeşler yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Abdullah K.’nın hayati tehlikesi bulunurken, Metin K.’nin hafif yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüphelilerden birinin emlakçıya girdiğinin bildirilmesi üzerine çelik yeleklerini giyen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde araç trafiğine kapatılarak, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaptı. Olayda bir otomobilin de saçmalardan zarar gördüğü görüldü. Polis 2 kişiyi yaralayan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 11:52
Anahtar Kelimeler:
Market KavgasıAntalya
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