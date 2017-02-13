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Antalya'da 19 göçmen yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimleri sırasında tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 19 göçmen yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimleri sırasında tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:01
Antalya'da 19 göçmen yakalandı
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SAHİL Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki, Kaş, Finike, Kemer, Manavgat, Alanya bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, muhtemel göç rotaları üzerinde yaptıkları denetimlerde 11 Şubat 2017 tarihinde saat 19:00’da Kaş ilçesi Çoban Koyu mevkiinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekne ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi deniz yüzeyinde tespit edilen teknede 18 Afganistan, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolünün ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSahil Güvenlik KomutanlığıAlanyaKaşFinikeKemerSuriyeSahil Güvenlik
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