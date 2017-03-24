Antalya'da 168 kaçak yakalandı

MANAVGAT'TAN deniz yoluyla İtalya'ya gitmek üzere çıkış yapan 139'u Pakistan, 20'si Irak, 7'si Suriye ve 2'si Sri Lankalı toplam 168 kaçak, 8 mil açıkta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanıp, kıyıya getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar daha sonra Manavgat Atatürk Stadı'na götürüldü. Burada kimlik tespitleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmek için anlaştıkları tekne sahibine kişi başı 1000 Euro ödedikleri belirlendi. İşlemleri tamamlanan kaçaklar İl Göç İdare Merkezi görevlilerince İstanbul'a gönderilirken, tekne sahibi, kaptanı ve personeli gözaltına alındı.

