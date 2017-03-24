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Antalya'da 168 kaçak yakalandı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 168 kaçak yakalandı

Antalya'da 168 kaçak yakalandı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 168 kaçak yakalandı

24 Mart 2017 Cuma 13:57
Antalya'da 168 kaçak yakalandı
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MANAVGAT'TAN deniz yoluyla İtalya'ya gitmek üzere çıkış yapan 139'u Pakistan, 20'si Irak, 7'si Suriye ve 2'si Sri Lankalı toplam 168 kaçak, 8 mil açıkta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanıp, kıyıya getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar daha sonra Manavgat Atatürk Stadı'na götürüldü. Burada kimlik tespitleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmek için anlaştıkları tekne sahibine kişi başı 1000 Euro ödedikleri belirlendi. İşlemleri tamamlanan kaçaklar İl Göç İdare Merkezi görevlilerince İstanbul'a gönderilirken, tekne sahibi, kaptanı ve personeli gözaltına alındı.
 

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Son Güncelleme: 24.03.2017 16:09
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSahil Güvenlik Bot KomutanlığıİtalyaManavgat IlçesiAntalya
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