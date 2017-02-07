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Anne ve babasını öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki M.M., anne ve babasını başından vurarak öldürdü

Anne ve babasını öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki M.M., anne ve babasını başından vurarak öldürdü

07 Şubat 2017 Salı 12:08
Anne ve babasını öldürdü
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KAHRAMANMARAŞ'IN Afşin İlçesi'nde, 17 yaşındaki M.M., babası 45 yaşındaki Erol Mercimek ile annesi Elif Mercimek'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Afşin'e bağlı Dağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.M., gece henüz öğrenilemeyen nedenle av tüfeğiyle babası Erol ile annesi Elif Mercimek'i başlarına ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen Jandarma ve sağlık ekipleri çiftin cesediyle karşılaştı. Olayın ardından gittiği dayısının evinde; 'Anne ve babamı öldürdüm' diyen M.M. ise dayısının ihbarıyla gelen jandarmalarca gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği evde yapılan incelemenin ardından Erol ve Elif Mercimek çiftinin cesetleri, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son Güncelleme: 07.02.2017 12:11
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAnne Babasını öldürdüSağlıkDAGLICAJandarma
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