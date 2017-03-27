Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu

KAZA Koçarlı İlçesi’ne bağlı Karacaören- Evsekler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezinde oturdukları öğrenilen Demirel Ailesi ile Balyemez Ailesi Karacaören Göleti yakınlarına pikniğe gitti. Bir süre piknik yapıp eğlenen aileler akşam saatlerinde dönüş yaptıkları sırada Evsekler mahallesi yakınlarında 2’si çocuk 4’ü yetişkin 6 kişinin bulunduğu 09 EB 499 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce şarampole indi ardından da dağa çarptı. Yan yatan araçtakilerin bağrışları ve imdat sesleri üzerine olay yerine ulaşan vatandaşlar araçtakilerden bazıları çıkarılmayınca jandarma ve itfaiye Aydın Büyükşehir itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar kendi çabaları ile doğrulttukları araçtan çıkamayan diğer yolcular da araçtan alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çakırbeyli Jandarma Karakolu ve jandarma trafik ekiplerince yolda yapılan incelemede hiç fren izine rastlanamayan ekipler aracın fren tertibatını kontrol etti. Aracın fren tertibatının da çalıştığını gören ekipler hastaneye kaldırılan sürücünün alkolünü kontrol ettiğinde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Aracın H.B. isimli şahsa ait olduğu aracı ise S.D.’nin kullandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan 2’si çocuk, 2’si kadın 6 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

