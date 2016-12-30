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Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı

Antalya'da alçıdan külçe altınlar ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi bu kez de FETÖ'den gözaltına alındı

Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı

Antalya'da alçıdan külçe altınlar ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi bu kez de FETÖ'den gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma 09:33
Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı
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ANTALYA Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü.

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Son Güncelleme: 30.12.2016 09:52
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