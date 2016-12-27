Alanya’ya kadar dayanamadı

GAZİPAŞA'YA bağlı Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada, Gazipaşa'dan Anamur istikametine giden Onur Ş.'nin kullandığı 07 DFE 74 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkan Nuri Özkan'ın kullandığı 07 UC 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nuri Özkan ile aynı araçtaki Şerife Özkan, Dursun Şahiner, Aynur Şahiner ve 1 yaşındaki Nuri Efe Şahiner yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Aynur Şahiner, Nuri Efe Şahiner ve Dursun Şahiner Alanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Dursun Şahiner yolda yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Ş. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gazipaşa’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 79 yaşındaki Dursun Şahiner adlı kadın yaşamını yitirirken, aralarında 1 yaşında çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı
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