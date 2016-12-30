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Alanyalı sürücü Manavgat'ta kaza yaptı

Meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

Alanyalı sürücü Manavgat'ta kaza yaptı

Meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

30 Aralık 2016 Cuma 10:30
Alanyalı sürücü Manavgat'ta kaza yaptı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Serik Caddesi üzerinde Antalya’dan Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Ç. idaresindeki 07 NST 16 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan refüje çarparak takla attı. Takla atan araç, yol kenarında bulunan küçük çam ağaçlarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, kazada yaralanan Mümine Ç. ve oğlu Emre Ç. olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 

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Son Güncelleme: 30.12.2016 11:37
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıSerikManavgat Devlet Hastanesi
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