Alanya'dan gönderilmişti! Hastaneden kaçtı, herkes onu arıyor

ANTALYA'DA psikolojik sorunları bulunan 32 yaşındaki Ahmet Küçük, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenince hastaneden kaçtı. Olay, 7 Şubat günü saat 14.30 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastalığı nedeniyle ailesiyle birlikte Alanya'dan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Ahmet Küçük, burada muayene oldu. Sağlık ekipleri tarafından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenen Küçük, hastaneden hızla çıkıp gözden kayboldu. Oğlunun arkasından koşan ve yakalamaya çalışan Mustafa Küçük, başarılı olamadı. Sonrasında polise giden Mustafa Küçük, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Bir an önce bulunmasını istiyorum. Psikolojik sorunları var. Tedavi için Manisa'ya gideceğini öğrenince hızla hastaneden çıkıp gitti. Tüm aramalara rağmen bulamadık. Gören ya da duyanların polise bildirmesini istiyorum" diye konuştu.

