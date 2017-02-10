banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88967
ALTIN
144.767
DOLAR
3.6739
STERLIN
4.5933
EURO
3.9097
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!
WhatsApp bundan sonra çok daha...

Alanya'dan gönderilmişti! Hastaneden kaçtı, herkes onu arıyor

Antalya'da hastaneden kaçan kişi aranıyor 

Alanya'dan gönderilmişti! Hastaneden kaçtı, herkes onu arıyor

Antalya'da hastaneden kaçan kişi aranıyor 

10 Şubat 2017 Cuma 12:47
Alanya'dan gönderilmişti! Hastaneden kaçtı, herkes onu arıyor
banner404

ANTALYA'DA psikolojik sorunları bulunan 32 yaşındaki Ahmet Küçük, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenince hastaneden kaçtı. Olay, 7 Şubat günü saat 14.30 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastalığı nedeniyle ailesiyle birlikte Alanya'dan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Ahmet Küçük, burada muayene oldu. Sağlık ekipleri tarafından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenen Küçük, hastaneden hızla çıkıp gözden kayboldu. Oğlunun arkasından koşan ve yakalamaya çalışan Mustafa Küçük, başarılı olamadı.  Sonrasında polise giden Mustafa Küçük, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Bir an önce bulunmasını istiyorum. Psikolojik sorunları var. Tedavi için Manisa'ya gideceğini öğrenince hızla hastaneden çıkıp gitti. Tüm aramalara rağmen bulamadık. Gören ya da duyanların polise bildirmesini istiyorum" diye konuştu.
 

banner355
Son Güncelleme: 10.02.2017 13:15
Anahtar Kelimeler:
HastaneRuh Ve Sinir HastalıklarıAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapıp kaçan sürücü kırık aynadan yakalandı 
Kaza yapıp kaçan sürücü kırık aynadan yakalandı 
Genç kızı sokak ortasında böyle öldürdü
Genç kızı sokak ortasında böyle öldürdü
Antalya'da milli sporculara müebbet istemi 
Antalya'da milli sporculara müebbet istemi 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals