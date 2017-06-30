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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya’daki orman yangında 5 ev kül oldu

Alanya'da etkili olan orman yangınında 5 ev tamamen yanarken, 15 ev yangından zarar gördü öğrenildi. Jandarma tarafından 20 ev ise olası bir duruma karşı boşaltıldı

Alanya’daki orman yangında 5 ev kül oldu

Alanya'da etkili olan orman yangınında 5 ev tamamen yanarken, 15 ev yangından zarar gördü öğrenildi. Jandarma tarafından 20 ev ise olası bir duruma karşı boşaltıldı

30 Haziran 2017 Cuma 20:54
Alanya’daki orman yangında 5 ev kül oldu
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ALANYA'NIN kırsalında bulunan Sapadere Kanyonu mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınında 5 ev tamamen yandı, 15 ev yangından zarar gördü, 20 ev de jandarma tarafından boşaltıldı. Yangın Fakırcalı Mahallesi'ni de aşıp Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar geldi. 
Yangının yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede yangının devam ettiği, sıcak esen rüzgarın da etkisiyle yer yer yangının yayıldığı öğrenildi. Sapadere bölgesinde ekipler yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki yangını kontrol altında tutulurken, yüksek kesimlerde yangının devam ettiği belirtildi.
“Bizi sevindiren olay bir can kaybı olmaması”
Sapadere bölgesinde kanyonun doğu tarafından başlayan yangın Gazipaşa’nın Yeniköy Mahallesi’ne kadar olan 20 kilo metrelik bir alana yayıldığı aktaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgemiz ve ülkemiz için çok üzücü bir olay olduğunu söyledi. Başkan Yücel,” Yetkilerden aldığımız bilgi doğrultusunda 6 kişi yaralanmış. Her şeyden önemlisi bizi sevindiren olay bir can kaybı olmaması. Bir mahallede tamamen mahalle sakını boşaltıldı. Orada 10 yakın ev zarar gördü. Bütün evlerde ufak tefek zararlar var. Diğer mahallerde yayılan yangın yerleşim yerlerinden uzakta ama, yanan bizim canımız kanımız olan ormanlarımız” dedi.  
“30 yıl önce aynı bölge buna benzer yangın çıktı”
Aynı şekilde 30 yıl öncede bu bölgede yangın çıktığını belirten Yücel,” Aynı bölgede böyle bir olayın yaşandığını biliyoruz. Bölge ve yöre halkıda aynı şekilde yangın çıktığını söylüyor. 30 yıl geçtikten sonra aynı bölge aynı olayların yaşanması bizlerinde bir yetkililer olarak bir ders çıkarması gerekiyor” diye konuştu. 
“Gerçekten çok kötü bir yangın”
Orman işletme müdürlüğü ile büyük şehir ve belediyenin araçları yangın bölgesine müdahale ettiğinin altını çizen Yücel,” Orman müdürlüğünün kontrolü altında tüm ekipler çalışıyor. Havadan da helikopterler ve uçaklar yangının söndürülmesine destek veriyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar birçok yangınlar ve felaketler gördü.  Ama bu gerçekten çok kötü bir yangın, çünkü hem havanın sıcaklığı hem de  oldukça fazla rüzgar akımı var. Buda yangının belirli noktalar hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. En kötü şeyde çaresizlikle bunu seyretmek oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yangın en kısa zamanda kontrol altına alınır. Olanlar oldu biz bunu minimuma kadar indirmeye çalışıyoruz.  Ben tüm yöre haklına, gelmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.       

“15 civarında ev tehlike altına”
Sapadere Mahalle Muhtarı Hasan Ünal, " Havadan karadan her türlü müdahale etmemize rağmen fırtınanın etkisiyle çevre mahallelere doğru yoğunlaştı (Başköy). Adeta ciğerimiz yanıyor. Sapadere’nin yüzde 50’si yanmış durumda. 5-6 ev yandı 15 civarında ev ise tehlike altına. Acil müdahale edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.  
“Evin önündeki bir araç ve motosiklette yandı”    
Komşunun evi yanan mahalle sakını ise Hamit Maç, Sabah saat 10 sularında yangın başladı. Yangın; fırtınanın etkisiyle ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hızla ilerlemeye devam etti. Yangın komşumuzun evine kadar ulaştı alt kat tamamen üst kat kısmen yandı. Evin önündeki bir araç ve motosiklette yandı.”

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Son Güncelleme: 30.06.2017 21:08
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıAlanyaKül OlduEv
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