Alanya'da yaşlı turist ucuz atlattı

KAZA , önceki gün sabah saat 10.00 sularında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu D-400 Karayolu'nun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Ukraynalı Kadın turist Olen Kondrasiur'a aynı yolda seyir halindeki Orhan Özer (58) yönetimindeki 07 UT 323 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralanan Ukraynalı kadın turist Kondrasiur'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralanan Ukraynalı turist tedavi altına alındı.

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