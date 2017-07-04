Alanya'da uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCU yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sabah saatlerinde Dereköy Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesine ekili vaziyette 100 kök Hint keneviri ile kurulmaya bırakılmış 235 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili Arif E., gözaltına alındı. Gözaltına şüphelinin karakoldaki işlemleri sürdüğü belirtildi.

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