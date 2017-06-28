Alanya'da Ukraynalı turist düşerek öldü

AĞIR yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre tatil için Alanya’ya gelen Yarslov Rybaky (38), Okurcalar Mahallesi’nde bir otele yerleşti. Otelde aşırı miktarda alkol tükettiği iddia edilen Rybaky, otelin ikinci katında bulunan odasına çıktı. Bir süre sonra balkona çıkan Rybaky, dengesini kaybederek balkondan düştü. Ağır yaralanan Rybaky, çağrılan ambulansla Manavgat’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Ukraynalı turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rybaky’den alınan kan örneğinde 344 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.