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Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konaklı Mahallesi'nde bir motosikletin Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konaklı Mahallesi'nde bir motosikletin Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:36
Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde seyir halinde giden Ali Y. (60) idaresindeki 07 NB 2942 plakalı çöp kamyonu, karşı yönden gelen Bünyamin Ü. (27) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kamyon sürücüsü ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 20:44
Anahtar Kelimeler:
Konaklı MahallesiAlanya Belediyesi
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