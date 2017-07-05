Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı Mahallesi 'nde seyir halinde giden Ali Y. (60) idaresindeki 07 NB 2942 plakalı çöp kamyonu, karşı yönden gelen Bünyamin Ü. (27) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kamyon sürücüsü ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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