Alanya’da tombala baskını

TOMBALA ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Cikcilli Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya baskın düzenledi. Baskında para karşılığı tombala oynattığı iddia edilen 43 yaşındaki Eşref C.’yi gözaltına alınırken, işyerinde bulunan 29 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Polisin işyerinde yaptığı incelemede tombala oynamaya yarayan malzemelerle bingo makinesi üfleme motoru, televizyon ile çok sayıda çeşitli renklerde pul ve tombala kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan Eşref C., emniyetteki işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.