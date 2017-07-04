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Alanya’da tombala baskını

Alanya’da polisin bir kafeteryaya yaptığı baskında tombala oynattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alırken, tombala oynamaya yarayan malzemeler elle geçirildi

Alanya’da tombala baskını

Alanya’da polisin bir kafeteryaya yaptığı baskında tombala oynattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alırken, tombala oynamaya yarayan malzemeler elle geçirildi

04 Temmuz 2017 Salı 15:34
Alanya’da tombala baskını
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TOMBALA ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan,  Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Cikcilli Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya baskın düzenledi. Baskında para karşılığı tombala oynattığı iddia edilen 43 yaşındaki Eşref C.’yi gözaltına alınırken, işyerinde bulunan 29 kişiye GBT sorgusu yapıldı.   
Polisin işyerinde yaptığı incelemede tombala oynamaya yarayan malzemelerle bingo makinesi üfleme motoru, televizyon ile çok sayıda çeşitli renklerde pul ve tombala kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan Eşref C., emniyetteki işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:15
Anahtar Kelimeler:
KumarAlanya İlçe Emniyet MüdürlüğüTombala
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