Alanya'da tatilci hastanelik oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, İncekum Mahallesi’nde bir otele gece saatlerinde giriş yapan ve tüm gün odasından çıkmayan 53 yaşındaki Şenol Toroman isimli tatilciye otel görevlileri telefonla ulaşamadı. Otel yetkilileri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma eşliğinde odaya giren sağlık ekipleri Toroman'ı balkonda hareketsiz olarak buldu. Toroman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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