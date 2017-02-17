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Alanya’da seyir halindeki otomobil yandı

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, torpidosundan duman yükselen otomobil alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Alanya’da seyir halindeki otomobil yandı

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, torpidosundan duman yükselen otomobil alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

17 Şubat 2017 Cuma 21:31
Alanya’da seyir halindeki otomobil yandı
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D-400 KARAYOLU'NUN Türkler Mahallesi etabında seyir halindeki otomobil, elektrik aksamında meydana gelen şase nedeniyle yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 10.00 sularında Antalya istikametinden gelip Alanya'ya doğru seyir halinde olan  Ahmet Yastı idaresindeki 06 BY 4772 plakalı otomobilin torpidosundan duman gelmeye başladı. Otomobili sağa çeken sürücü Yastı, altında motor aksamının bulunduğu kaput kapağını açtı. Motor aksamında herhangi bir aksilik olmadığını gören sürücü, otomobile girmek için kapıyı açtığında aracı bir anda alevler sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının elektrik tesisatındaki şase nedeniyle meydana geldiği belirlendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkler MahallesiAlanyaOtomobil Alev
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