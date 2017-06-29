Alanya'da Rus çift hırsızlık yaparken yakalandı

EDİNİLEN bilgilere göre yaşanan olay, otel bahçivanı tarafından çiçeklerin koparıldığı yönünde bir ihbarda bulunulması üzerine ortaya çıktı. Tuvalet kağıtlarının da çok hızlı bitiyor olmasından dolayı çıkışta bavulları inceleyen otel personeli, çiftin 14 rulo tuvalet kağıdı, 5 litrelik likör, terlik, bornoz gibi eşyaların yanı sıra kökten sökülmüş çiçekler ve düzinelerce portakal ve elma kaçırmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Kocanın girişimci ve iki çiftiliği olduğu öğrenilen Rus çifte 231 Dolar para cezası kesilirken çiftin bu kadar miktarda eşyayı iki bavula sığdırabilmesi şaşkınlık yarattı. Yaşanan olay dünya basınında geniş yer buldu.
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