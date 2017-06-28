Alanya'da park halindeki araç yandı

OLAY , önceki gün saat 03.00 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Gürbüz'e ait 64 FH 419 plakalı park halindeki otomobil , aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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