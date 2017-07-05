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Alanya'da otomobille motosiklet çaprıştı

Alanya'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alanya'da otomobille motosiklet çaprıştı

Alanya'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:42
Alanya'da otomobille motosiklet çaprıştı
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KAZA dün saat 20.30 sularında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya istikametinde seyir halinde olan 71 yaşındaki Ramazan B. idaresindeki 07 HYB 66 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cihan K. (26) yönetimindeki 07 NDG 96 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı Cihan K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Cihan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 21:51
Anahtar Kelimeler:
AlanyaOtomobilMotosiklet
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