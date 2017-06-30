Alanya'da Orman Şefi de yandı

ALANYA'NIN Sapadere Mahallesi'nin ormanlık alanlarındaki çeşitli noktalarda başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangında Demirtaş Orman Şefi Süreyya Tunç'un da yandığı bildirildi.

Yangına müdahale edenler arasında bulunan Tunç'un, alevlerin arasında kalarak yandığı, ciddi yanıklar nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Yangın bölgesinde bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Demirtaş Orman Şefi Süreyya Tunç'un hastaneye götürüldüğünü belirterek "Dumandan etkilenenler var. Eli, kolu yananlar var. Sapadere'de 4-5 tane ev ciddi hasar gördü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, devletimizin tüm imkanları ve vatandaşlarımızın çabalarıyla sürmektedir" dedi.