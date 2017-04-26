Alanya'da metruk binadan uyuşturucu çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele grup amirliği NARKOTİM ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanayii sitesi. Oğan caddesi üzerindeki metruk binada uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla operasyon düzenledi operasyonda binada N.E(20),E.K(36), A.S.M(27) ve H.Ç(35) yakalandılar.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliği NARKOTİM ekiplerince metruk binada yaptıkları aramada 9 adet Aluminyum Elyafa sarılmış 1.030 gram metamfetamin, 3 adet Aluminyum elyafa sarılı halde 7 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturcu Excaty hap ele geçirildi

4 şüpheli N.E, E.K, A.S.M, ve H.Ç Emniyette ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edildiler. nöbetci savcılkıca ifadeleri alınan N.E, E.K,ve A.S.M serbest bırakıldı. H.Ç. ise, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve bulundurmak suçundan sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

