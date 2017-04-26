Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94592
ALTIN
146.013
DOLAR
3.5908
STERLIN
4.6055
EURO
3.9193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!

Alanya'da metruk binadan uyuşturucu çıktı

Alanya’da torbacılık yaptığı iddia edilen zehir taciri tutuklandı. polis, metruk binada gizli odalara saklanmış uyuşturucuları kısa sürede buldu

Alanya'da metruk binadan uyuşturucu çıktı

Alanya’da torbacılık yaptığı iddia edilen zehir taciri tutuklandı. polis, metruk binada gizli odalara saklanmış uyuşturucuları kısa sürede buldu

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:55
Alanya'da metruk binadan uyuşturucu çıktı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele grup amirliği NARKOTİM ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanayii sitesi. Oğan caddesi üzerindeki metruk binada uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla operasyon düzenledi operasyonda binada N.E(20),E.K(36), A.S.M(27) ve H.Ç(35) yakalandılar.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliği NARKOTİM ekiplerince metruk binada yaptıkları aramada 9 adet Aluminyum Elyafa sarılmış 1.030 gram metamfetamin, 3 adet Aluminyum elyafa sarılı halde 7 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturcu Excaty hap ele geçirildi
4 şüpheli N.E, E.K, A.S.M, ve H.Ç Emniyette ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edildiler. nöbetci savcılkıca ifadeleri alınan N.E, E.K,ve A.S.M  serbest bırakıldı. H.Ç. ise, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve bulundurmak suçundan sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi
 

banner355
Son Güncelleme: 26.04.2017 11:13
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTorbacılıkAlanya İlçe Emniyet MüdürlüğüAlanya L.Tipi Kapalı Cezaevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da dere yatağında hint keneviri tarlası 
Alanya'da dere yatağında hint keneviri tarlası 
Alanya'da şok kurşunlama
Alanya'da şok kurşunlama
Bunalıma giren şahıs av tüfeği ile intihar etti
Bunalıma giren şahıs av tüfeği ile intihar etti

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals