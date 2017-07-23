Alanya'da kuaförde hırsızlık

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'ndeki H.T. kendine ait kuaföre öğlen vakti geldiğinde içeride bulunan dizüstü bilgisayarı ve 45 TL parasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine H.T. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak yapılan kamera araştırmasında şahıs tespit edilerek önleyeci kolluk devriyesi esnasında şüpheli şahıs E.G. Avsallar Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı.
İncekum Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alınan E.G. sevk edildiği nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik cezasıyla serbest kalırken, çalınan dizüstü bilgisayar iş yeri sahibine teslim edildi.
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