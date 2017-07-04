Alanya'da korkutan olay

EDİNİLEN bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti; Konaklı Mahallesi'nde bir tatil sitesinin sahilinde serinlemek için denize giren 73 yaşındaki Esma Aynur Gucur, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar Esma Aynur Gucur'u çırpınırken görünce denize atlayarak yardımına koştu. Boğulmak üzere olan Gucur, uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esma Aynur Gucur tedavi altına alındı. Gucur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.