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Alanya'da korkutan motosiklet kazası

Alanya'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olan Rus uyruklu kadın yaralandı

Alanya'da korkutan motosiklet kazası

Alanya'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olan Rus uyruklu kadın yaralandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:29
Alanya'da korkutan motosiklet kazası
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KAZA, dün saat 18.00 sıralarında Saray Mahallesi Mehmet Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Bilal K.'nin (23) idaresindeki 07 HIZ 45 plakalı motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazanın şiddetiyle motosikletin arkasında oturan Rus uyruklu Anna Razinova (24) yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan yaralı Razinova'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 
 

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Son Güncelleme: 03.07.2017 13:55
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMotosiklet SürücüKazaAnna RazinovaRazinova
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