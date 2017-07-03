Alanya'da korkutan motosiklet kazası

KAZA , dün saat 18.00 sıralarında Saray Mahallesi Mehmet Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Bilal K.'nin (23) idaresindeki 07 HIZ 45 plakalı motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazanın şiddetiyle motosikletin arkasında oturan Rus uyruklu Anna Razinova (24) yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan yaralı Razinova 'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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