Alanya'da korkutan kaza

KAZA, dün saat 08.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerine meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Emine H. (42), idaresindeki 07 BJ 8219 plakalı otomobil aynı yolda ilerleyen Samet Ş. (16) kullandığı elektrikli bisikletle çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Samet Ş.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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