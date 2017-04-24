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Alanya'da korkutan kaza!

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaza meydana geldi

Alanya'da korkutan kaza!

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaza meydana geldi

24 Nisan 2017 Pazartesi 11:21
Alanya'da korkutan kaza!
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EDİNİLEN bilgiye göre dün saat 15.00 sıralarında Konaklı'dan Alanya'ya gelmekte olan Abdulkadir K. (33) yönetimindeki 02 HF662 plakalı otomobille, Celal Arslan (54) idaresindeki 07 HPR 18 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan Ali Demir (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demir hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Son Güncelleme: 24.04.2017 14:27
Anahtar Kelimeler:
KazaKonaklı MahallesiAlanya
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