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Alanya'da korkutan kaza! 2 yaralı

Alanya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Alanya'da korkutan kaza! 2 yaralı

Alanya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

26 Mart 2017 Pazar 12:42
Alanya'da korkutan kaza! 2 yaralı
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AVSALLAR Mahallesi, D-400 karayolundaki kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.  Alanya istikametine seyir halinde olan Mustafa Coşkun’un yönetimdeki 07 AAR 78 plakalı otomobil, Victoria May Kaya’nın kullandığı 07 HYD 97 plakalı otomobille Avsallar Kavşağı'na geldiği sırada çarpıştı. Mustafa Coşkun yara almadan kurtulduğu kazada araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Coşkun ve diğer aracın kadın sürücüsü 32 yaşındaki Victoria May Kaya yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi’ne götürüldü. Buruda tedaviye alınan Mehmet Coşkun ile Victoria May Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 26.03.2017 12:56
Anahtar Kelimeler:
Avsallar MahallesiMustafa CoşkunJandarmaKazaMehmet Coşkun
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