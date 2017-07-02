Alanya'da kargoyla gelen uyuşturucu yakalattı

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurtdışı ndan kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kargo şubesine giden ekipler, yurtdışından gelen paketi incelemeye aldı. Yapılan incelemede paket içinde sarılmış 3 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 33 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

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