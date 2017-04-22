Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Flaş Haber
Gazeteciye silahlı saldırı
Kapat

Alanya'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Alanya'da jandarma ekiplerinin  Konaklı Mahallesinde market ve büfelere düzenlediği operasyonda  34 kilo kaçak tütün ve 11 şişe 100 CL bandorsüz içki ele geçirildi. 

Alanya'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Alanya'da jandarma ekiplerinin  Konaklı Mahallesinde market ve büfelere düzenlediği operasyonda  34 kilo kaçak tütün ve 11 şişe 100 CL bandorsüz içki ele geçirildi. 

22 Nisan 2017 Cumartesi 10:30
Alanya'da kaçak içki ve sigara operasyonu
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'nın Konaklı Mahallesinde  bazı market ve büfelerde bandrolsüz sigara ve içki satıldığı bilgisi üzerine Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve vergi dairesi yetkilileriyle birlikte, tespit edilen market ve büfelere baskın düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda  3 ayrı markette toplam : 34 kilo kaçak tütün ve 11 şişe 100 CL CinTonik bandrolsüz içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda kaçak tütün, ve bandrolsüz içkilere el konulurken, ele geçirilen tütünler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak içkilerin sahte olup olmadığının tespiti için alınan numunelerin Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. 
 

banner355
Son Güncelleme: 22.04.2017 10:43
Anahtar Kelimeler:
AlanyaJandarmaKonaklı MahallesiKAÇAK TÜTÜN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya halinde korkutan iş kazası!
Alanya halinde korkutan iş kazası!
Alanya'da inşaat işçisi 6 metre yükseklikten yere çakıldı
Alanya'da inşaat işçisi 6 metre yükseklikten yere çakıldı
Alanya'da Ugandalı kadın sınırdışı edildi
Alanya'da Ugandalı kadın sınırdışı edildi

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals