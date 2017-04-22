Alanya'da kaçak içki ve sigara operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'nın Konaklı Mahallesinde bazı market ve büfelerde bandrolsüz sigara ve içki satıldığı bilgisi üzerine Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve vergi dairesi yetkilileriyle birlikte, tespit edilen market ve büfelere baskın düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda 3 ayrı markette toplam : 34 kilo kaçak tütün ve 11 şişe 100 CL CinTonik bandrolsüz içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda kaçak tütün, ve bandrolsüz içkilere el konulurken, ele geçirilen tütünler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak içkilerin sahte olup olmadığının tespiti için alınan numunelerin Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

