Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Konaklı Jandarma ekipleri,Konaklı Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 37 yaşındaki Mesut E., 37 yaşındaki Murat Ş., 23 yaşındaki Yusuf G., ve Nusret Y'nin Konaklı Mahallesi’nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada satışa hazır halde 2 kilo kubar esrar ve 200 gram Metamfetamin ele geçirildi.

METAMFETAMİN EN ZARARLI UYUŞTURUCU

Konaklı Jandarma ve Kom ekiplerince ortaklaşa yaptıkları operasyonda ele geçirilen 200 gram Metamfetamin Dünyanın en zararlı olarak bilinen Uyuşturucu madde (Kristal şeklinde)

4 ZANLILAR SABIKALI ÇIKTI.

Yakalanan 4 uyuşturucu şüphelilerin Konaklı Jandarma karakolunda yapılan GBT sorgusunda sabıka kayıtlarınını olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.