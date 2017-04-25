Alanya'da jandarma geçit vermiyor

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphe üzerine Tosmur Mahallesi, İsa Akar Caddesi üzerinde Murat K.(27) ve Süleyman E.S.’yi (26) durdurdu. Yapılan üst aramasında Murat K.’nın üzerinden 7, Süleyman E.S.'nin üzerinden 2 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne teslim etti.

MOTOSİKLETİ ÇALARKEN YAKALANDILAR

Öte yandan jandarma ekipleri, Tosmur Mahallesi’nde park halindeki plakasız motosikleti çalarken yakaladıkları 17 yaşındaki M.A ve E.A.’yı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim ettiler

Çalıntı motosiklet ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.