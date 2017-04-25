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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Alanya'da jandarma geçit vermiyor

Alanya’da jandarma ekipleri, durdurarak üst araması yaptıkları 2 kişiden 9 adet extacy hap ele geçirdi. Ekipler, motosiklet çalmak üzere olan iki şüpheliyi de suçüstü yakaladı

Alanya'da jandarma geçit vermiyor

Alanya’da jandarma ekipleri, durdurarak üst araması yaptıkları 2 kişiden 9 adet extacy hap ele geçirdi. Ekipler, motosiklet çalmak üzere olan iki şüpheliyi de suçüstü yakaladı

25 Nisan 2017 Salı 13:17
Alanya'da jandarma geçit vermiyor
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphe üzerine Tosmur Mahallesi, İsa Akar Caddesi üzerinde Murat K.(27) ve Süleyman E.S.’yi (26) durdurdu. Yapılan üst aramasında Murat K.’nın üzerinden 7, Süleyman E.S.'nin üzerinden 2 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne teslim etti. 
MOTOSİKLETİ ÇALARKEN YAKALANDILAR
Öte yandan jandarma ekipleri, Tosmur Mahallesi’nde park halindeki plakasız motosikleti çalarken yakaladıkları 17 yaşındaki M.A ve E.A.’yı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim ettiler 
Çalıntı motosiklet ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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Son Güncelleme: 25.04.2017 13:24
Anahtar Kelimeler:
AlanyaJandarma
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