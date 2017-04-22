Alanya'da inşaat işçisi 6 metre yükseklikten yere çakıldı

ALANYA'NIN Konaklı Mahallesinde AVM'de çalışırken iskelede ayağının kayması sonucunda 6 metre yükseklikten zemin kata düşen inşaat işçisi Veysi Tutkaç ağır yaralandı.

iş arkadaşları tarafından çağırılan Ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Tutkaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlastıldı.