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Alanya'da inşaat işçisi 6 metre yükseklikten yere çakıldı

Alanya'nın Konaklı Mahallesindeki AVM'in çalıştığı inşaatta ayağının kayması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 24 yaşındaki inşaat işçisi Veysi Tutkaç ağır yaralandı

Alanya'da inşaat işçisi 6 metre yükseklikten yere çakıldı

Alanya'nın Konaklı Mahallesindeki AVM'in çalıştığı inşaatta ayağının kayması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 24 yaşındaki inşaat işçisi Veysi Tutkaç ağır yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
Alanya'da inşaat işçisi 6 metre yükseklikten yere çakıldı
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ALANYA'NIN Konaklı Mahallesinde AVM'de çalışırken iskelede ayağının kayması sonucunda 6 metre yükseklikten zemin kata düşen inşaat işçisi Veysi Tutkaç ağır yaralandı.
iş arkadaşları tarafından çağırılan Ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Tutkaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlastıldı.

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Son Güncelleme: 22.04.2017 10:04
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKonaklıAVMVeysi Tutkaç
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