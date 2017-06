Alanya'da hırsızlık yapan turistler kleptomani çıktı

ALANYA'DA kaldıkları otelde bir Rus çiftin valizlerinden 14 tuvalet kağıdı, 5 litre likör, terlik, bornoz, havlu, portakal ve canlı çiçekler çıktı. Çift valize koyduklarını

Rusya'ya götürmeye çalıştı. Otel çalışanları, genç çiftin bir hafta boyunca bedava olan her şeyi çok fazla tüketmesinden şüphelenerek, çıkışta valizleri kontrol etmek istedi. Valizlerin resepsiyonda açılışını izleyen çalışanlar, bir hafta boyunca ortadan kaybolan eşyaların nereye gittiğini anlamış oldu. Otel yönetimi, valizdeki tüm eşyaların parasını (231 dolar 43 sent) ödettikten sonra, genç çifti havalimanına uğurladı. Rus medyası genç çiftin kimlik bilgilerine de ulaştı. 25 yaşındaki Rustam Fakhtlislamov ve 35 yaşındaki karısı Mariya Kasyanova.

'OTELCİ TARAFINDAN GEREĞİ YAPILMIŞ'

Yaşananların ardından konuşan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bunun normal bir durum olmadığını söyledi. Sili, "Bu karı-koca kleptomani. Bu bir rahatsızlık. Konaklama sektöründe hatıra götürülen küçük eşyalar noktasında zaten bir marjımız var. Otele gelen turistler küçük bir havlu, sabun, terlik alabilir. İnsanların böyle bir alışkanlığı var. Bunlar sorun değil. Bizim marjlarımızın içerisinde ancak bu boyut çok farklı. Bu noktalarda da bu örnekte olduğu gibi maliyetinin tahsil edilmesi suretiyle çift gönderilmesi noktasına getiriyoruz. Bunları asla bir ulusa, bölgeye, kişiye mal edemeyiz. 'Ruslar ya da Almanlar böyle yapar' anlamında değerlendirdiğimiz bir konu değil. Bu özel bir konu. Böyle bir şey yaşanmış. Gereği de otelci tarafından yapılmış. Bu her yerde yaşanabilecek bir durum. Sonuç olarak kişilerin rahatsızlığıyla alakalı bir konu. Diğer taraftan hatıra anlamında alınan küçük şeyler bizim marjlarımızın içerisinde. Konaklama sektörünün bildiği bir konu bu. Asla bir ülkeye ve millete mal edilecek bir konu değil. Bu çok ekstrem bir konu. Bunun da gereği yapılmış" dedi.

'DÜNYANIN HER YERİNDE OLABİLİR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Büyük bir ihtimal sebebi kleptomani. Bu dünyanın her yerinde olabilir. Burada da olmuştur. Eğer bu çiftin böyle bir hastalıkları varsa, bunu normal karşılamak lazım. Bazen bu tür insanlar karşımıza çıkabiliyor. Tuvalet kağıtlarını büyük bir ihtimal çalma duygularını tatmin etmek için aldılar. Yoksa bunlar para edecek değerde değil. Ne bir terlik, ne de tuvalet kağıtları değer taşıyor. Bu durum çiftin hastalığı karşılığında istem dışı yapmış oldukları

şeyler" diye konuştu.

'DİĞER TURİSTLERE MAL EDİLMEMELİ'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu da "Bunu ortaya çıkarıp deşifre etmek bence turizm açısından iyi değil. Bu her otelde olabiliyor ama bunu daha uygun bir dille izah edip caydırıcı önlemler almak gerekiyor. Bu tür şeyler gelecek olan müşterileri de etkileyebilir. Zaten buraya gelecek turist zor bulunuyor. Çeşitli aktivitelerle, tanıtımlarla buraya geliyor. Gelenlerin içinde bu gibi diğer turistlerin davranışlarını yansıtmayan kişiler de çıkabiliyor. Hepsi de aynı gözle görülmemeli. Bunu diğer turistlere mal etmemek gerekir. Bu çalma hastalığı olabilir" ifadelerini kullandı.

KLEPTOMANİ (ÇALMA HASTALIĞI) NEDİR?

Kleptomani temelde çalma dürtülerine karşı koyamamanın yer aldığı az rastlanan bir bozukluktur. Bu bozukluğu olan kişiler genellikle önemsiz veya maddi değeri olmayan nesneleri çalmaya karşı zorlanmaktadırlar. Bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde başlar ve geç erişkinliğe kadar sürer, bazı olgularda ömür boyu sürebilir.