Alanya'da feci ölüm

EDİNİLEN bilgiye göre, önceki gece saat 23.50 sularında yolda yürürken asfalt zemine düşen Hülya Çınar Kahatoğlu (57) vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kahatoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.