Alanya'da feci kaza: 1 ölü

EDİNİLEN bilgilere göre kaza, İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Türkler istikametine giden Güner Tuncer'in (24), kullandığı 33 KEY 33 plakalı otomobil karşı yönden gelen Cevdet Öz (50) yönetimindeeki 01 Z 0101 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Güner Tuncer olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarılya olay yerine gelen 112 sağlık ve Jandarma ekiplerinin incelenmesinin ardından Öz'ün cesedi Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. KAÇAN SÜRÜCÜ MANAVGATTA YAKALANDI Motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü Güner Tuncer'in plakasından yola çıkan İncekum Jandarma ekipleri sürücüyü Manavgat'ta yakaladı. Tuncer, İncekum Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Güner Tuncer nöbetci mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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