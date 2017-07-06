Alanya'da deniz sefası faciaya döndü

OKURCALAR Mahallesi Karaburun Mevkii’ndeki plaja dün saat 16.00 sıralarında gelen ve serinlemek için girdiği denizde Onur Ç., (21) isimli kişi bir süre yüzdü. Fazla efor sarf ettiği için yorulduğu düşünülen Onur Ç., boğulma tehlikesi geçirdi. Ç.’nin yardımına, denize girenler yetişti. Boğulma tehlikesi geçiren Onur Ç. sahile çıkartılırken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma çağrıldı. İlk müdahalesi plajda yapılan Onur Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Onur Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.