Alanya’da da şüpheli ölüm

OLAY, sabah saatlerinde Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebeci Caddesi’nde asfalt zemin üzerinde bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yerde yatan 53 yaşında İsmail Arslan hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Arslan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.