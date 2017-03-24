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Alanya’da da şüpheli ölüm

Alanya’da bir kişi asfalt zemin üzerinde ölü olarak bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Alanya’da da şüpheli ölüm

Alanya’da bir kişi asfalt zemin üzerinde ölü olarak bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

24 Mart 2017 Cuma 17:27
Alanya’da da şüpheli ölüm
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OLAY, sabah saatlerinde Kestel Mahallesi’nde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre,  Cebeci Caddesi’nde asfalt zemin üzerinde bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yerde yatan 53 yaşında İsmail Arslan hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Arslan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Son Güncelleme: 24.03.2017 17:39
Anahtar Kelimeler:
ŞüpheliÖlümAlanya
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