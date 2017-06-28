Alanya'da çocuk tacizcisi Afgan çıktı

OLAY, İncekum Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İncekum'a yüzmek için gelen Afgan uyruklu gençlerden K.M, henüz 9 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri K.M'yi plajda gözaltına aldı. 'Küçük yaşta kız çocuğuna cinsel taciz' suçlamasıyla Alanya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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