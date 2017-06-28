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Alanya'da çocuk tacizcisi Afgan çıktı

Alanya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Afgan uyruklu K.M. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu 

Alanya'da çocuk tacizcisi Afgan çıktı

Alanya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Afgan uyruklu K.M. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu 

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:48
Alanya'da çocuk tacizcisi Afgan çıktı
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OLAY, İncekum Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İncekum'a yüzmek için gelen Afgan uyruklu gençlerden K.M, henüz 9 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri K.M'yi plajda gözaltına aldı. 'Küçük yaşta kız çocuğuna cinsel taciz' suçlamasıyla Alanya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 20:55
Anahtar Kelimeler:
Incekum MahallesiÇocuk TacizcisiAfgan
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