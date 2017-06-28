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Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

Alanya’da Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılan ve sonrasında firar eden şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

Alanya’da Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılan ve sonrasında firar eden şüpheli jandarma tarafından yakalandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:18
Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik yaptığı Konaklı ve Payallar Mahallesi’ndeki operasyonda hakkında 16 ayrı suçtan kesilmiş cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Hayati Say’ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise bir miktar metamfetamin uyuşturucu ve eroin bulundu. Ayrıca operasyon kapsamında Yahya K.’nin idaresindeki şüphe üzerine durdurulan plakası belirtilmeyen otomobilde yapılan aramalarda ise 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Yahya K., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Hayati Say ise firar ettiği Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 17:32
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AlanyaAlanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuAlanya İlçe Jandarma KomutanlığıUyuşturucuHayati Say
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